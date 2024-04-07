В Татарстане заявили о ликвидации пожара после хлопка газа в жилом доме

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
Взрыв газового баллона и пожар в доме в городе Нурлат Республики Татарстан полностью потушены, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
По данным ведомства, огонь в здании полностью потушен.
Напомним, что взрыв газа произошел вечером в субботу 6 апреля, сообщалось, что двухэтажный жилой дом загорелся в результате взрыва газовоздушной смеси. Площадь пожара составляет 80 квадратных метров.
По данным МЧС РФ, в результате инцидента один человек получил травмы, не совместимые с жизнью, еще двое пострадали. Возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, причиной пожара в доме в Нурлате стал взрыв газового баллона при устройстве натяжного потолка.
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Вторая группа спасателей МЧС прибыла в Орск спецбортом
«Пожар в Татарстане полностью ликвидирован», – говорится в сообщении.
Напомним, что взрыв газа произошел вечером в субботу 6 апреля, сообщалось, что двухэтажный жилой дом загорелся в результате взрыва газовоздушной смеси. Площадь пожара составляет 80 квадратных метров.
По данным МЧС РФ, в результате инцидента один человек получил травмы, не совместимые с жизнью, еще двое пострадали. Возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, причиной пожара в доме в Нурлате стал взрыв газового баллона при устройстве натяжного потолка.
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Александр Климов