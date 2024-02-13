В Белгородской и Брянской областях отразили атаку украинских беспилотников

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Российская система противовоздушной обороны сбила четыре украинских беспилотника в небе над Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 12.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - рассказали в Минобороны.
Таким образом, сразу три вражеских беспилотника были сбиты в небе над Белгородской область. Еще один украинский дрон ликвидировали в Брянской области.
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Элина Позднякова