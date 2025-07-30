На пляже в Подмосковье влюблённая парочка устроила грязные танцы, не стесняясь никого

30 июля 2025, 16:13

В Красногорске на городском пляже пара молодых людей устроила непристойные танцы

Фото: Istock/Goran Jakus Photography

Возмутительный инцидент произошёл на городском пляже «Синичка», который находится в Красногорске. Молодые парень и девушка, абсолютно не стесняясь, устроили непотребные танцы на виду у всех. Подробности сообщает Telegram-канал «Новости Москвы и России».