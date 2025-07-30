На пляже в Подмосковье влюблённая парочка устроила грязные танцы, не стесняясь никого
Возмутительный инцидент произошёл на городском пляже «Синичка», который находится в Красногорске. Молодые парень и девушка, абсолютно не стесняясь, устроили непотребные танцы на виду у всех. Подробности сообщает Telegram-канал «Новости Москвы и России».
Красногорский пляж славится не только живописными видами, но ещё чистой водой и удобным расположением. Благодаря всему в «Синичку» стекается множество людей, желающих насладиться отдыхом.
Однако 30 июля отдых людей был несколько омрачён неожиданными танцами молодой пары. Парень и девушка внезапно устроили «грязные пляски», полностью отдавшись музыке. Танцоры будто бы потерялись в пространстве, забыв о несовершеннолетних на пляже.
Девушка в бикини, которая находилась в неадекватном состоянии, активно имитировала половой акт, прижавшись к парню ягодицами. Её молодой человек был полностью одет и поощрял «движения» своей подруги. Следует отметить, что замечаний паре никто не сделал.
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