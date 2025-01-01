В Новгороде мальчик выстрелил брату в глаз из детского лука, проводится проверка

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Ребёнок попал брату в глаз из игрушечного лука в Великом Новгороде, проводится доследственная проверка, передало агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУСК по региону.
Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета обратила внимание, что из-за детских игр произошла трагедия: в глаз ребёнку попал наконечник стрелы игрушечного лука. 11-летнего мальчика отвезли в офтальмологическое отделение клиники университета. У мальчика диагностировали контузию правого глаза тяжелой степени, отек сетчатки и рваную рану бульбарной конъюнктивы. Ребёнку сделали операцию, зрительные функции глазного яблока получилось сохранить. В настоящее время специалисты продолжают бороться за сохранение зрения ребёнка.
«Организована доследственная проверка... о травмировании ребёнка. С учетом полученных данных после выполнения всех необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — отмечалось в сообщении СУСК по Новгородской области.
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