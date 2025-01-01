Увеличилось число пострадавших при наезде грузовика на пешеходов в Новом Орлеане

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Полиция города Новый Орлеан в США сообщила об увеличении числа пострадавших после наезда грузовика на толпу. Об этом пишет ТАСС.
В среду, 1 января, неизвестный мужчина за рулём грузовика на высокой скорости совершил наезд на толпу на Бурбон-стрит, после чего вышел из машины и открыл огонь по пешеходам. ФБР позднее подтвердило, что преступник мёртв.
По последним данным, в результате этого трагического инцидента пострадали 35 человек, ещё 10 человек погибли на месте.
В настоящее время неизвестно о тяжести травм пострадавших. Также пока не разглашаются сведения о мотивах и личности преступника. ФБР приступило к расследованию инцидента, который рассматривается как теракт.
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По последним данным, в результате этого трагического инцидента пострадали 35 человек, ещё 10 человек погибли на месте.
В настоящее время неизвестно о тяжести травм пострадавших. Также пока не разглашаются сведения о мотивах и личности преступника. ФБР приступило к расследованию инцидента, который рассматривается как теракт.
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Анастасия Чинкова