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Увеличилось число пострадавших при наезде грузовика на пешеходов в Новом Орлеане

Число пострадавших при наезде грузовика на толпу в Новом Орлеане достигло 35
Фото: iStock/mirror-images

Фото: iStock/mirror-images

Полиция города Новый Орлеан в США сообщила об увеличении числа пострадавших после наезда грузовика на толпу. Об этом пишет ТАСС.
В среду, 1 января, неизвестный мужчина за рулём грузовика на высокой скорости совершил наезд на толпу на Бурбон-стрит, после чего вышел из машины и открыл огонь по пешеходам. ФБР позднее подтвердило, что преступник мёртв.

По последним данным, в результате этого трагического инцидента пострадали 35 человек, ещё 10 человек погибли на месте.



В настоящее время неизвестно о тяжести травм пострадавших. Также пока не разглашаются сведения о мотивах и личности преступника. ФБР приступило к расследованию инцидента, который рассматривается как теракт.

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Захарова: граждане РФ не пострадали при наезде в Новом Орлеане
01 января 2025, 20:24

Фото: iStock/ Aleksey Konovalov

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что граждане России предварительно не пострадали при наезде автомобиля на толпу в Новом Орлеане в США, проинформировало агентство ТАСС.
«На данный момент информации о том, что среди пострадавших могут быть россияне, нет», — обратила внимание официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Ранее сообщалось об увеличении числа пострадавших после наезда грузовика на толпу.

В среду, 1 января, неизвестный мужчина за рулём грузовика на высокой скорости совершил наезд на толпу на Бурбон-стрит, после чего вышел из машины и открыл огонь по пешеходам. ФБР позднее подтвердило, что преступник мёртв.

По последней информации, в результате этого трагического инцидента пострадали 35 человек, ещё 10 человек погибли на месте. В настоящий момент неизвестно о тяжести травм пострадавших.

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В Новгороде мальчик выстрелил брату в глаз из детского лука, проводится проверка
01 января 2025, 19:50

Фото: iStock/ NaPeter

Ребёнок попал брату в глаз из игрушечного лука в Великом Новгороде, проводится доследственная проверка, передало агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУСК по региону.
Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета обратила внимание, что из-за детских игр произошла трагедия: в глаз ребёнку попал наконечник стрелы игрушечного лука. 11-летнего мальчика отвезли в офтальмологическое отделение клиники университета. У мальчика диагностировали контузию правого глаза тяжелой степени, отек сетчатки и рваную рану бульбарной конъюнктивы. Ребёнку сделали операцию, зрительные функции глазного яблока получилось сохранить. В настоящее время специалисты продолжают бороться за сохранение зрения ребёнка.

«Организована доследственная проверка... о травмировании ребёнка. С учетом полученных данных после выполнения всех необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — отмечалось в сообщении СУСК по Новгородской области.

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В Свердловской области в новогоднюю ночь сгорела ёлка из-за фейерверков

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ФБР расследует наезд грузовика на толпу в Новом Орлеане как теракт, заявил Байден
01 января 2025, 19:33

Фото: iStock/domoyega

Президент США Джо Байден сообщил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) начало рассматривать инцидент в Новом Орлеане как акт терроризма.
В среду, 1 января, неизвестный мужчина за рулём грузовика на большой скорости влетел в толпу на Бурбон-стрит, после чего вышел из машины и открыл огонь по пешеходам. По последним данным, в результате произошедшего погибли как минимум десять человек, ещё 35 получили различные ранения. ФБР позднее подтвердило, что преступник мёртв.

Глава государства отметил, что ФБР взяло на себя руководство расследованием. Он, в свою очередь, поручил своей команде обеспечить наличие всех ресурсов, пока федеральные, государственные и местные правоохранительные органы работают над выяснением деталей произошедшего.

Кроме того, Байден созвонился с мэром Нового Орлеана Латойей Кантрелл и предложил оказать полную федеральную поддержку в связи с произошедшим.

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ФБР не охарактеризовало наезд на толпу в Новом Орлеане как теракт

Совершивший наезд на пешеходов в Новом Орлеане, предположительно, мёртв
#сша
#теракт
#расследование
#нападение
#стрельба
#джозеф байден
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В Свердловской области в новогоднюю ночь сгорела ёлка из-за фейерверков
01 января 2025, 19:32

Фото: iStock/ Julia Klueva

В городе Лесной Свердловской области на городской площади из-за фейерверка сгорела новогодняя ёлка, передал агентству «Интерфакс» руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
«По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушения правил использования пиротехнических изделий. (...) Вероятно, в спешке гражданин коробку с салютом поставил на неровную поверхность, не убедившись в ее безопасности, что, скорее всего, и привело к серьезным последствиям. От первых же выстрелов коробка упала и все последующие заряды полетели не в воздух, как положено, а в сторону нарядной городской искусственной елки», — обратил внимание Валерий Горелых.

Представитель регионального ГУ МВД уточнил, что после этого ёлка загорелась. Он подчеркнул, что ущёрб от случившегося составил больше 600 тысяч рублей.

На место инцидента выезжала следственно-оперативная группа правоохранительных органов территориального ОВД.

Выяснилось, что фейерверк запускал мужчина, его личность ещё устанавливается.

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ФБР не охарактеризовало наезд на толпу в Новом Орлеане как теракт
01 января 2025, 18:35

Фото: iStock/ Ceri Breeze

Федеральное бюро расследований США (ФБР) не охарактеризовало случившийся наезд на людей в Новом Орлеане как теракт, сообщил Fox News, ссылаясь на представителя спецслужб Алету Дункан.
Алета Дункан обратила внимание, что Федеральное бюро расследований Соединённых Штатов Америки не классифицирует случившееся «как теракт».

До этого телеканал CBS передавал, что после наезда на толпу на высокой скорости водитель вышел из машины и открыл огонь по людям. Полиция открыла ответный огонь.

На месте инцидента обнаружили фрагменты взрывных устройств. В настоящий момент сапёры устанавливают степень опасности деталей, которые весьма напоминают части самодельных взрывных устройств (СВУ).

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что водитель пикапа преднамеренно наехал на группу прохожих на улице Бурбон-стрит. Сначала он ехал на очень высокой скорости по проезжей части, а затем резко свернул на тротуар. Американские полицейские считают поступок мужчины преднамеренным.

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Совершивший наезд на пешеходов в Новом Орлеане, предположительно, мёртв
01 января 2025, 17:32

Фото: iStock/Ajax9

Преступник, влетевший на грузовике в толпу и открывший стрельбу по пешеходам в Новом Орлеане, предположительно, мёртв. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на данные местных правоохранительных органов.
Отмечается, что в настоящее время личность и мотивы преступника не установлены.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина за рулём грузовика на полной скорости влетел в толпу в Новом Орлеане, после чего вышел и открыл огонь по пешеходам. В результате этого нападения погибли как минимум десять человек, ещё 30 получили ранения.

Мэр города объявил случившееся заранее спланированным террористическим актом.

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#полиция
#теракт
#стрельба
#водитель
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ФБР обнаружило бомбы на месте наезда грузовика на людей в Новом Орлеане
01 января 2025, 17:26

Фото: istockphoto/dominikherz

На месте происшествия в американском Новом Орлеане, где пикап врезался в толпу людей, обнаружены фрагменты взрывных устройств. Инцидент произошёл в новогоднюю ночь во Французском квартале города.
Об этом в эфире телеканала Fox News рассказала официальный представитель Федерального бюро расследований (ФБР) США Алета Дункан. Собственно говоря, сотрудники именно этого ведомства в силу специальной подготовки и обнаружили на месте происшествия опасные предметы. В настоящее время сапёры устанавливают степень опасности деталей, которые весьма напоминают части самодельных взрывных устройств (СВУ).

Полицейские заявили, что водитель пикапа преднамеренно наехал на группу прохожих на улице Бурбон-стрит. Сначала он ехал на очень высокой скорости по проезжей части, а затем резко свернул на тротуар. Американские правоохранители считают поступок мужчины преднамеренным.

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Водитель грузовика влетел в толпу и открыл огонь по пешеходам в Новом Орлеане
ABC News: грузовик врезался в толпу в Новом Орлеане, погибли минимум 10 человек
01 января 2025, 15:19

Фото: iStock/MattGush

Грузовик влетел в толпу в Новом Орлеане в США. Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на полицию и власти города.
Отмечается, что в результате аварии как минимум десять человек погибли, ещё 30 получили ранения различной степени тяжести.

Ранее телеканал CBS сообщал, что после наезда на толпу на высокой скорости водитель вышел из машины и открыл огонь по людям. Полиция открыла ответный огонь.

В настоящее время нападавший все еще находится на свободе. Его личность не установлена. Правоохранители разыскивают мужчину, который, по их заявлениям, действовал преднамеренно.

Информация о пострадавших и погибших уточняется.

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#сша
#авария
#грузовик
#стрельба
#полиция
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«Мать говорила, что лучше бы она умерла в детстве»: пропавшую школьницу из неблагополучной семьи нашли мёртвой
01 января 2025, 13:55

Фото: iStock/ Paul Gorvett

В июне в городе Тюкалинске Омской области в 2020 году 16-летняя школьница покончила с собой. На первый взгляд казалось, что Гульнара (имя ребёнка изменено) — вполне благополучная девочка. В школе учителя, одноклассники относились к ней хорошо. Девочка была перспективной спортсменкой, занималась волейболом и лёгкой атлетикой. Подробности трагедии читайте в материале «Радио 1».
Потом Гульнара внезапно пропала. Родители обнаружили её отсутствие спустя несколько часов. И вскоре осмотрев окрестности, мать нашла девочку в гараже. Отец пытался делать дочке искусственное дыхание, но спасти Гульнару не получилось. Прибывшие на место врачи только констатировали смерть.

О неблагоприятной ситуации дома знали только близкие подруги. Иные просто не знали о происходящем, а подозревая что-то неладное, стыдливо отводили глаза — мол, нехорошо вмешиваться в дела соседей.

Фото: iStock/ Elena Gromova

Неблагополучная семья


Гульнара была старшей дочерью в многодетной семье. Девочка ухаживала за младшими братьями и сестрой. Её круг общения состоял только из двух подруг и двоюродных сестёр. С другими людьми, в особенности с мальчиками, дружить ей строго-настрого запретили. За малейшие провинности школьницу жестоко наказывали. К примеру, девочку не выпускали из дома после шести вечера. Если она хоть чуть-чуть задерживалась, Гульнару избивали.

«Однажды она пришла в школу с синяком на щеке, потом — с разбитой губой. Когда я начала расспрашивать, она не выдержала, расплакалась и сказала, что это папа бил её по лицу. Ей очень нравилось заниматься волейболом, и у нее получалось. Но с осени отец запретил ей ходить на секцию, сказав, что это не подобает девушке. Однажды она попыталась пойти туда тайком. Артур (имя изменено) узнал об этом, схватил за капюшон куртки и потащил домой», — поделилась подруга девочки.

Близкие Гульнары отмечали, что последней каплей стало, когда отец сказал, что нашел ей молодого человека, и, как только ей исполнится 18 лет, необходимо будет выйти за него замуж — вне зависимости, хочет ли она этого. Ещё родители всё время говорили девочке о мнимых физических недостатках. Они побуждали и без того стройную Гульнару худеть и регулярно обзывали толстой и некрасивой.

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Когда школьница чувствовала себя крайне плохо, она делилась переживаниями в соцсети со своей подругой. В одном из последних сообщений, Гульнара рассказывала: мать что-то разгневало, и она стала отыгрываться на дочери, избивая мокрой грязной тряпкой. Следом к происходящему подключился отец. Он схватил Гульнару за волосы и стал швырять по комнате из угла в угол.

«Мать ей постоянно говорила, что лучше бы она умерла в детстве. Вспоминала случай, когда у Гульнары в младенчестве случились судороги и заявляла, что не надо было ее тогда спасать», — отметила подруга погибшей.

Фото: iStock/ aprilsan

«Абсолютно адекватный ребёнок»


«Мы не подозревали об этом. Она была очень доброжелательной, терпеливой и совсем беззлобной девочкой. Училась, кстати, неплохо. Абсолютно адекватный ребенок, не склонный ни к обману, ни к хитрости. Со всеми у сложились хорошие отношения. Единственное, она была довольно закрытым человеком. Но мы это списывали на особенности ее воспитания и не навязывались с общением», — рассказала педагог лицея, в котором училась Гульнара.

Ранее у девочки уже были три попытки себе навредить. Родители на это никак не реагировали. Они уверены, что в семье царила благоприятная обстановка, а дочь просто оказалась чрезмерно обидчивой.

Следователи думают иначе.

«Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической посмертной экспертизы девочка на протяжении долгого времени до совершения самоубийства находилась в условиях длительной психотравмирующей ситуации, связанной с систематическим аморальным поведением своего отца в виде систематического унижения чести и достоинства, физического насилия, которая носила повторяющийся, угрожающий характер. Кроме того, согласно заключению судебной лингвистической экспертизы, высказывания со стороны отца носят оскорбительный, унижающий человеческое достоинство характер», — полагает руководитель 2-го отделения Контрольно-следственного отделения областного СУ СК Татьяна Костерева.

Артуру Меджидову (имя и фамилия изменены), которого обвиняют в доведении собственной дочери до самоубийства, на время следствия назначили меру пресечения в виде заключения под домашний арест. Он подчеркнул, что ни в чем не раскаивается. Жена всецело его в этом поддерживает.

Фото: iStock/ nixki

«Дети не должны бояться родителей»


«Основы личности, безусловно, закладываются в детстве. Если ребенок с детства видит преступное поведение в семье, пьянство и другие негативные проявления, он считает, что так вести себя дозволено. Также и эмоциональную отстраненность, холодность он переносит уже в свою взрослую жизнь. Если ребенок не получает внимания, да это еще и часто сопряжено с домашним насилием, финал может быть крайне негативным. Родители даже не всегда отдают себе отчет, что делают что-то неправильно. Как в ситуации с этой погибшей девочкой, где отец был уверен, что проявляет заботу таким чрезмерно строгим контролем над дочерью» — уточнил Старший эксперт 3-го экспертного отдела (дислокация г. Омск) Сибирского филиала (дислокация г. Новосибирск) ФГКУ «Судебно-экспертный центр СК России» Денис Дмитриев.

Специалист заметил, что для предотвращения страшного необходимо стараться замечать сигналы, отправляемые ребёнком. В первую очередь это резкая смена поведения. К примеру, подросток замкнулся, хотя раньше был гиперобщительным. Ребёнок мог собирать наклейки, резко потерять к этому интерес и раздать коллекцию. Получается, несовершеннолетний отказывается от чего-то, что раньше любил. Если родитель это заметил, то нужно наладить контакт, подчеркнул эксперт.

«Это не значит, что его надо заставлять с вами общаться. Если он увидит любовь, ласку и заботу с вашей стороны, он сам к вам придет. Я за демократичный способ воспитания. Дети не должны бояться родителей, а видеть в них в первую очередь друзей. Для этого надо общаться с ними на равных – на эмоциональном уровне не как взрослый с ребенком, а как понимающий родитель», — добавил Денис Дмитриев.

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