В Новгороде ревнивец убил жену прямо в магазине на глазах у посетителей
В Новгороде ревнивец совершил убийство своей возлюбленной прямо в магазине: 28-летний Никита пришел на работу к 24-летней Юлии и устроил скандал. В состоянии ярости он достал нож и нанес ей семь ударов в грудь, а затем перерезал горло. От полученных травм девушка скончалась на месте, сообщает СУ СКР по Новгородской области.
Трагедия произошла в торговом зале на третьем этаже, где в тот момент находились посетители, в том числе и ребёнок. Свидетели рассказали, что сначала они услышали крики и ссору между продавщицей и мужчиной. Несмотря на присутствие людей в зале, убийца не остановился и побежал к лестнице, ведущей на улицу. Свидетели инцидента немедленно вызвали полицию, и вскоре преступника задержали. В настоящее время возбуждено уголовное дело.
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