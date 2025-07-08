В Новгороде ревнивец убил жену прямо в магазине на глазах у посетителей

08 июля 2025, 09:44

Фото: iStock/zoka74

В Новгороде ревнивец совершил убийство своей возлюбленной прямо в магазине: 28-летний Никита пришел на работу к 24-летней Юлии и устроил скандал. В состоянии ярости он достал нож и нанес ей семь ударов в грудь, а затем перерезал горло. От полученных травм девушка скончалась на месте, сообщает СУ СКР по Новгородской области.