Подмосковные полицейские нашли у пенсионера 22 горшка с коноплёй

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Горшки с коноплёй и запас марихуаны нашли полицейские в доме 64-летнего москвича в посёлке Быково Раменского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«При обыске в доме были обнаружены 22 горшка с растением, визуально похожим на коноплю, оборудование, для культивирования этих растений, а также таз, пластиковые контейнеры, мешки и картонную коробку с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что вещество является марихуаной, общая масса наркотика составила три килограмма», — говорится в сообщении.Пенсионера задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
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