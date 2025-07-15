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В Новой Ладоге мужчина ударил ножом своего 77-летнего отца

Фото: iStock/zoka74

В Новой Ладоге 43-летний мужчина напал на своего 77-летнего отца и ударил его ножом. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Ленинградской области.



По данным следствия, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. На крыльце одного из домов он нанёс своему пожилому отцу удар ножом в область шеи. Мотивом для преступления стала личная неприязнь.

Прибывшие на место врачи оказали своевременную медицинскую помощь, что спасло пенсионера.

В отношении его сына возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Подозреваемый задержан. Проводятся следственные мероприятия для установления всех деталей произошедшего.

Анастасия Чинкова

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