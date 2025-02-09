«Части тела изучат повторно»: вдовец Марии Полищук, потерявшей память и впавшей в кому после родов, пытается разгадать причину ее смерти

Геннадий и Мария (Фото: «ВКонтакте»/Мария Полищук)
Трагичная судьба Марии Полищук из Ульяновска потрясла общественность. Девушка после родов своего третьего ребенка впала в кому и потеряла память. Ее супруг занялся Геннадий занялся лечением жены, но в декабре прошлого года Мария неожиданно скончалась.
Официальная причина смерти вызвала множество вопросов у Геннадия:
Как пишут Starhit, следователь также удивился данным медицинским заключением, в связи с чем вызвал к себе на допрос эксперта. Тот заявил правоохранителю, что взял с тела девушки 23 частички тела, по факту экспертизы которых и пришел к такому выводу. В скором времени будет проведена повторная экспертиза, но уже в Москве.
При этом Геннадий пообщался с другими экспертами по поводу возможных причин смерти Марии. По мнению некоторых зрителей программы «Прямой эфир», которые следили за историей семьи, движение тромба спровоцировал массаж, который делали девушке незадолго до смерти. При этом эксперт опроверг эту версию и заявил, что в процессе изучения тела ни одного тромба не обнаружил.
Сам Геннадий изначально думал, что его жена поперхнулась хлебом, когда мужчина ненадолго ушел из дома. Эта версия также не нашла подтверждения.
Читайте также:
Россиянин угрожал 10-летнему школьнику пистолетом и требовал отдать телефон
Porsche жены актёра Дениса Матросова столкнулся с машиной ДПС в Москве
Мать найденной на трассе девочки сообщила, что бабушка отнесла младенца в овраг
«Причиной смерти гражданки явилась внезапная сердечная смерть. Все. Никакого продолжения этого предложения нет. Просто три слова», — возмутился мужчина.
Как пишут Starhit, следователь также удивился данным медицинским заключением, в связи с чем вызвал к себе на допрос эксперта. Тот заявил правоохранителю, что взял с тела девушки 23 частички тела, по факту экспертизы которых и пришел к такому выводу. В скором времени будет проведена повторная экспертиза, но уже в Москве.
«Ходила с охраной и напивалась»: как жила внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова до того как расчленила деда и его жену
При этом Геннадий пообщался с другими экспертами по поводу возможных причин смерти Марии. По мнению некоторых зрителей программы «Прямой эфир», которые следили за историей семьи, движение тромба спровоцировал массаж, который делали девушке незадолго до смерти. При этом эксперт опроверг эту версию и заявил, что в процессе изучения тела ни одного тромба не обнаружил.
Сам Геннадий изначально думал, что его жена поперхнулась хлебом, когда мужчина ненадолго ушел из дома. Эта версия также не нашла подтверждения.
Читайте также:
Россиянин угрожал 10-летнему школьнику пистолетом и требовал отдать телефон
Porsche жены актёра Дениса Матросова столкнулся с машиной ДПС в Москве
Мать найденной на трассе девочки сообщила, что бабушка отнесла младенца в овраг
Иван Мусатов