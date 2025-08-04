В Новой Зеландии женщина перевозила двухлетнюю дочку в чемодане
В Новой Зеландии задержана женщина, которая перевозила свою двухлетнюю дочку в чемодане. Об этом сообщает полиция страны на своей официальном сайте.
Инцидент произошел 3 августа в городке Кайвака на севере Новой Зеландии. Тогда одна из пассажирок туристического автобуса попросила водителя остановиться и открыть багажное отделение. Мужчина обратил внимание на то, что один из чемоданов шевелится. Он открыл его и увидел, что в нем двухлетняя девочка.
На место прибыли сотрудники полиции и осмотрели ребенка. У девочки была очень высокая температура тела, но травм на ней не нашли. Ее доставили в больницу для комплексного обследования.
Ребенка сопровождала 27-летняя женщина. Ее задержали правоохранители и предъявили обвинение за жестокое обращение с несовершеннолетней. Мотивы женщины остаются неизвестными. Отмечается, что пассажиры с детьми до трех лет могли не оплачивать билет на ребенка.
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