В России медведь напал на пастуха, пришедшего на визг поросенка

04 августа 2025, 10:31

В Иркутской области медведь напал на поросенка и пришедшего на его визг пастуха

Фото: iStock/JNevitt

В Иркутской области медведь сначала ранил поросенка, а затем напал на пастуха, который пришел на визг животного. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.