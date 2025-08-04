В России медведь напал на пастуха, пришедшего на визг поросенка
В Иркутской области медведь сначала ранил поросенка, а затем напал на пастуха, который пришел на визг животного. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Все произошло на окраине села Покосное. Хищник пробрался на частное подворье и атаковал домашний скот. На визг поросенка сбежались местные жители, которые попытались отпугнуть зверя. В результате тот набросился на пастуха, после чего убежал в лес. Пострадавшего с травмой ноги доставили в больницу.
В ведомстве призвали сельчан быть осторожными при посещении лесных массивов и не приближаться к диким животным, даже к детенышам. В настоящее время хищника ищут сотрудники полиции и охотоведы.
Ранее сообщалось, что бесстрашный житель Камчатки разогнал группу из более чем 12 медведей, которые собрались на пляже.
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