«Политеховский маньяк» Манишин не захотел подавать апелляционную жалобу на приговор
Экс-замглавы Калманского района Алтайского края Виталий Манишин, осуждённый за убийства 11 женщин, решил не подавать апелляционную жалобу на приговор. Об этом сообщили в Telegram-канале «Объединенная пресс-служба судов Алтайского края».
Защита осуждённого, который получил 25 лет лишения свободы и прозвище «Политеховский маньяк», ранее подала апелляционную жалобу.
«Жалобы на приговор принесены адвокатом Манишина В.Е. и одной из потерпевших, которая обжаловала справедливость назначенного наказания, указав, что оно является слишком мягким», — говорится в материале.
Адвокат считает, что подзащитный мог оговорить себя на стадии следствия. В этом случае защита вправе занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, поэтому адвокат продолжает оспаривание приговора, несмотря на мнение самого Манишина.
Напомним, что «Политеховского маньяка» задержали в мае 2023 года по обвинению в изнасиловании и убийстве девушки в 1989 году. Во время первых допросов он признал свою вину, а месяц спустя неожиданно дал признательные показания ещё по ряду преступлений.
В результате расследования установили причастность Манишина к 11 убийствам, совершённым на территории Алтайского края с 1989 по 2000 год. Подробнее читайте в нашем материале.