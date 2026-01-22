«Политеховский маньяк» Манишин не захотел подавать апелляционную жалобу на приговор

22 января 2026, 07:09

«Политеховский маньяк» Виталий Манишин (Фото: Telegram-канал «СУ СК России по Алтайскому краю» @su_skr22)

Экс-замглавы Калманского района Алтайского края Виталий Манишин, осуждённый за убийства 11 женщин, решил не подавать апелляционную жалобу на приговор. Об этом сообщили в Telegram-канале «Объединенная пресс-служба судов Алтайского края».





Защита осуждённого, который получил 25 лет лишения свободы и прозвище «Политеховский маньяк», ранее подала апелляционную жалобу.





«Жалобы на приговор принесены адвокатом Манишина В.Е. и одной из потерпевших, которая обжаловала справедливость назначенного наказания, указав, что оно является слишком мягким», — говорится в материале.