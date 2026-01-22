Собственника обрушившегося в Новосибирске ТЦ на улице Наумова задержали

22 января 2026, 04:56

Фото: iStock/Motortion

В Новосибирске правоохранительные органы задержали собственника торгового центра, в котором произошло обрушение конструкций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.





Напомним, что 21 января в Новосибирске на площади в 600 квадратных метров обрушились кровля и часть второго этажа здания. Предварительной причиной трагедии назвали скопившуюся массу снега.





«Собственник задержан на 48 часов», — сообщила представитель ведомства.