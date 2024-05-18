В Новороссийске 26 тыс. жителей остались без света из-за пожара на подстанции

Фото: официальный Telegram-канал Андрея Кравченко
В Новороссийске 26 тысяч жителей остались без света в результате пожара на подстанции. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своём Telegram-канале.
Отмечается, что возгорание произошло на подстанции «Кирилловская». Электричество отключилось в нескольких районах города.
После тушения и проведения необходимых мероприятий специалисты выяснят причину пожара.
ГУ МЧС по Краснодарскому краю отмечает, что пожар вспыхнул в отдельно стоящей масляной трансформаторной подстанции. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Угрозы распространения пожара нет. К тушению были привлечены 16 пожарных и четыре единицы техники.
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После тушения и проведения необходимых мероприятий специалисты выяснят причину пожара.
ГУ МЧС по Краснодарскому краю отмечает, что пожар вспыхнул в отдельно стоящей масляной трансформаторной подстанции. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Угрозы распространения пожара нет. К тушению были привлечены 16 пожарных и четыре единицы техники.
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Анастасия Чинкова