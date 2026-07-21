Число погибших при крушении парома MV Barima у Гайаны достигло 27

21 июля 2026, 05:25

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Число жертв крушения парома MV Barima у побережья Гайаны достигло 27 человек. Ещё 83 числятся пропавшими без вести, сообщил премьер-министр страны Марк Филлипс в заявлении, опубликованном на сайте правительства Гайаны.





Согласно материалу, в настоящий момент удалось спасти 69 человек, включая как пассажиров, так и членов экипажа. Затонувшее судно обнаружили на морском дне примерно в девяти морских милях от побережья Девоншир-Касл, неподалёку от места, откуда ранее поступил сигнал бедствия.



К поисково-спасательной операции подключились 15 французских водолазов, направленных вооружёнными силами Франции. Дополнительную помощь в поисковых и водолазных работах также обещает предоставить Тринидад и Тобаго.



Ранее «Радио 1» передавало, что в бразильском штате Баия на обочине дороги обнаружили тела королевы красоты и её спутника. Рядом валялись семь пистолетных гильз. Подробности читайте здесь.