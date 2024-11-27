Ставший инвалидом боец СВО пожаловался на отнимающих у него работу мигрантов

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Получивший инвалидность ветеран СВО пожаловался, что мигранты отнимают у него работу. По сообщению Telegram-канала «Русская Община ZOV», россиянин работает в такси.
Со слов участника боевых действий, иностранцы завышают цены на услуги и вытесняют других водителей с парковки, где находится воинская часть. Общественники поговорили с некоторыми иностранцами и те принесли извинения, «но делу это уже не поможет», считают авторы публикации.
Ранее сообщалось, что напавшего на ветерана СВО таксиста в Тобольске отправили в СИЗО. Мужчина проведет под арестом до 18 января. Водитель отмечал, что не считает угрозой свои действия.
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