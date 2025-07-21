В Новороссийске 96-летний мужчина погиб при взрыве газа в доме

21 июля 2025, 21:16

В результате взрыва в жилом доме Новороссийска погиб 96-летний мужчина

Фото: Istock/Hanna Bohdan

В городе Новороссийске Краснодарского края произошёл взрыв в многоэтажном доме, который унёс жизнь 96-летнего мужчины. Об этом сообщает в своём Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.





Трагедия случилась днём 21 июля в доме, расположенном на Анапском шоссе. По предварительной информации, произошёл взрыв газовоздушной смеси, в результате которого в подъезде выбило окна и остекление и начался пожар.

«На месте сразу же сработали все оперативные службы, жители дома были эвакуированы. К большому сожалению, погиб пожилой мужчина 1929 года рождения», — сообщил мэр Новороссийска.