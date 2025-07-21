На улице российского города пожилого мужчину изнасиловали средь бела дня
Шокирующая история произошла в Якутске. Молодой человек совершил насильственные действия над пожилым мужчиной на улице при свидетелях. Об этом сообщает «МК».
Инцидент произошёл на улице Бестужева-Марлинского. Неизвестный изнасиловал пожилого мужчину, являвшегося бездомным, на глазах у местной жительницы. Женщина, невольно ставшая свидетельницей вопиющего происшествия, начала яростно кричать, что так поступать с человеком нельзя, даже если он бомж. По словам свидетельницы, она прервала действия насильника и заставила его помочь пострадавшему одеться.
Кроме этого, свидетельница засняла всё произошедшее на камеру для последующего разбирательства. Правоохранительные органы произошедшую ситуацию не комментировали.
Ранее сообщалось о происшествии в Тюмени, где мигранты едва не утопили школьника из-за самоката.
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