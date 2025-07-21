На улице российского города пожилого мужчину изнасиловали средь бела дня

21 июля 2025, 16:18

В Якутске прохожий изнасиловал пожилого мужчину

Фото: Istock/Apiwan Borrikonratchata

Шокирующая история произошла в Якутске. Молодой человек совершил насильственные действия над пожилым мужчиной на улице при свидетелях. Об этом сообщает «МК».