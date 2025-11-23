В Новороссийске вспыхнул лесной пожар
В Новороссийске произошёл лесной пожар, который привлёк внимание экстренных служб и местных жителей.
Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, возгорание затронуло участок лесного массива, и по предварительным оценкам площадь пожара составляет от 0,5 до 1 гектара.
Первые подразделения пожарной охраны прибыли на место сразу после поступления сигнала и подтвердили наличие активного горения, начав оперативные работы по локализации очага.
К тушению были привлечены 35 специалистов, а также 8 единиц техники. Сотрудники МЧС работают в условиях пересечённой местности, что усложняет процесс и требует координации всех сил. Главная задача пожарных — не только погасить существующее пламя, но и не допустить распространения огня на соседние участки леса, что в нынешний сухой период представляет особую угрозу.
Ситуация остаётся под контролем, но спасатели продолжают мониторинг территории, поскольку лесные пожары могут усиливаться под воздействием ветра и погодных условий. Местным жителям рекомендовали избегать посещения зоны возгорания, чтобы не мешать работе техники и не подвергать себя риску.
