Жительница ДНР спасла 14 человек из горящего подвала, в котором люди пряталась от ВСУ
Жительница села Яцковка Краснолиманского района в ДНР спасла четырнадцать человек из горящего подвала, где местные жители укрывались от обстрелов ВСУ. Об этом РИА Новости рассказала беженка Анна Щербак.
По словам выжившей женщины, более десятка людей жили в одном подвале около трех месяцев. Они бы и дальше прятались в укрытии, однако произошел пожар. Люди пытались спасаться от дыма, смачивая детскую одежду водой и дыша через нее.
«У нас горело все. И дыма было много в подвале. Нас соседка вытащила», — вспоминала собеседница агентства.Спасительница сумела потушить огонь в проходе, после чего у нее появилась возможность вывести всех людей из помещения.
