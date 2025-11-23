Жительница ДНР спасла 14 человек из горящего подвала, в котором люди пряталась от ВСУ

23 ноября 2025, 04:55

Фото: iStock/Bilanol

Жительница села Яцковка Краснолиманского района в ДНР спасла четырнадцать человек из горящего подвала, где местные жители укрывались от обстрелов ВСУ. Об этом РИА Новости рассказала беженка Анна Щербак.





По словам выжившей женщины, более десятка людей жили в одном подвале около трех месяцев. Они бы и дальше прятались в укрытии, однако произошел пожар. Люди пытались спасаться от дыма, смачивая детскую одежду водой и дыша через нее.





«У нас горело все. И дыма было много в подвале. Нас соседка вытащила», — вспоминала собеседница агентства.