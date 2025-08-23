Достижения.рф

В Новосибирске более 10 человек жестоко избили юношу на глазах у очевидцев

Фото: iStock/mrohana

В Новосибирске более 10 человек жестоко избили юношу на глазах у очевидцев. Об этом пишет kp.ru.



Инцидент произошел на улице Ленина. По словам очевидцев, к молодому человеку подошли около десяти человек. Позднее к ним присоединились еще двое. Все участники драки имели спортивное телосложение и находились в состоянии алкогольного опьянения.

Причины, по которым мужчины проявили агрессию, не были раскрыты. Свидетели сообщили, что неизвестные похитили у юноши более 20 тысяч рублей. После избиения у пострадавшего остались значительные гематомы. Есть основания полагать, что у него могут быть переломы лицевых костей и сотрясение мозга.

После инцидента подростка посадили в такси, и он отправился домой. Один из очевидцев рассказал, что за дракой наблюдали примерно 10-12 человек, но никто не решился вмешаться, так как «все боялись».

Екатерина Коршунова

