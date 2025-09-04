В Новосибирске две девушки распространили фейк о падении с 12-го этажа

04 сентября 2025, 13:20

Фото: iStock/aradaphotography

В Новосибирске две девушки распространили в городских пабликах фейки о трагической гибели человека при падении с 12-го этажа. Однако это оказалось постановкой, сообщает Om1 Новосибирск.





Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что в Новосибирске из окна 12-го этажа дома на улице Твардовского выпала девушка. Однако позже выяснилось, что ложные сведения и соответствующие фотографии распространили две девушки, которые живут в данной многоэтажке. Оказалось, что обе в этот момент были в состоянии алкогольного опьянения и решили повеселиться подобным образом.





«Девушки сняли постановочное фото с имитацией тела, накрытого покрывалом, и распространили его через городские паблики. Цель данной акции пока остаётся неясной. Соседи шутниц предоставили записи с камер наблюдения, заявив, что произошедшее было "дурацкой постановкой"», — говорится в материале.