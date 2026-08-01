Жителей Японии напугали подземные толчки
На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Информацию предоставило национальное метеорологическое управление страны.
По данным ведомства, эпицентр подземных толчков располагался в Тихом океане к востоку от префектуры Аомори. Очаг землетрясения залегал на глубине 80 км.
В настоящий момент сведений о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза возникновения цунами не объявлялась. Специалисты продолжают мониторинг ситуации в регионе.
Ранее жителей Неаполя напугали подземные толчки. Их очаг залегал на месте древнего подводного вулкана, где регулярно проявляется сейсмичекая активность, однако в этот раз магнитуда землетрясения превысила привычные показатели.
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