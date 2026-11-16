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В Новосибирске грузовой поезд сбил ребенка «в ушах»

В Новосибирске грузовой поезд сбил девочку-подростка в наушниках
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Новосибирске грузовой поезд травмировал девочку. Как сообщили в транспортной полиции Сибири, подросток переходила пути в наушниках и не посмотрела по сторонам.



По предварительным данным, девочка вышла из железнодорожного состава и при переходе путей не убедилась в безопасности. Машинист заметил пешехода, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники устанавливают все обстоятельства случившегося. Собранные материалы направят в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения процессуальной проверки.

Транспортная полиция напоминает: переходить железнодорожные пути необходимо только в установленных местах, предварительно убедившись в отсутствии приближающегося состава. Использовать наушники при переходе опасно.

Никита Кротов

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