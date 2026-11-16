В Новосибирске грузовой поезд сбил ребенка «в ушах»

16 ноября 2026, 12:33

В Новосибирске грузовой поезд сбил девочку-подростка в наушниках

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Новосибирске грузовой поезд травмировал девочку. Как сообщили в транспортной полиции Сибири, подросток переходила пути в наушниках и не посмотрела по сторонам.