Муж с женой избили и покусали полицейских в поезде

15 ноября 2026, 14:38

В Твери супруги получили условный срок за нападение на полицейских в поезде

Фото: iStock/blinow61

В Твери предстали перед судом супруги, которые напали на сотрудников полиции в поезде. Об этом сообщает местный портал «Топ Тверь».