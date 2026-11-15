Муж с женой избили и покусали полицейских в поезде
В Твери предстали перед судом супруги, которые напали на сотрудников полиции в поезде. Об этом сообщает местный портал «Топ Тверь».
По его информации, инцидент произошел по пути в Крым. Пьяный пассажир начал дебош в вагоне, и проводники попытались высадить его на одной из станций. Добровольно покидать вагон он отказался, в связи с чем на место пришлось вызывать наряд полиции. В ходе конфликта мужчина избил одного из прибывших правоохранителей. Позднее к потасовке подключилась его жена, которая тоже несколько раз ударила полицейского.
Вскоре пару удалось высадить из поезда, однако на перроне женщина еще несколько раз ударила сотрудника по голове и укусила его за руку. В итоге суд назначил супругам по полтора года лишения свободы условно.
Ранее сообщалось, что житель Краснодарского края вызвал полицию, а затем напал на сотрудников с бензопилой.
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