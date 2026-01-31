В Новосибирске имущество экс-сотрудницы ФНС на сумму свыше 70 млн рублей хотят изъять
Прокуратура Новосибирска потребовала обратить в доход государства имущество экс-сотрудницы налоговой инспекции общей стоимостью свыше 70 млн рублей. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
По словам собеседника агентства, проверка показала, что активы приобретались на доходы, происхождение которых не подтвердилось. Официальный доход бывшей чиновницы при этом составил менее 14,5 млн рублей за 2015–2022 годы.
Проверяя исполнение антикоррупционного законодательства, ведомство установило, что занимавшая в 2018–2022 годах должность заместителя начальника межрайонной ИФНС женщина купила и оформила на родственников и других доверенных лиц семь квартир, дорогой автомобиль и земельный участок. На этом участке, по данным проверки, построили жилой дом площадью более 600 квадратов.
Иск об изъятии указанных активов в публичную собственность направили в Ленинский районный суд Новосибирска. Кроме того, в этом же суде рассматривается уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы по обвинению в получении взятки.
Следствие считает, что в декабре 2024 года она получила в служебном кабинете 1 млн рублей от представителя коммерческой организации за снижение налоговой недоимки, после чего ее задержали с поличным сотрудники регионального УФСБ.
Читайте также: