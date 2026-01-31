В Новосибирске имущество экс-сотрудницы ФНС на сумму свыше 70 млн рублей хотят изъять

31 января 2026, 12:09

Прокуратура хочет изъять имущество экс-сотрудницы ФНС свыше 70 млн руб

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Прокуратура Новосибирска потребовала обратить в доход государства имущество экс-сотрудницы налоговой инспекции общей стоимостью свыше 70 млн рублей. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.