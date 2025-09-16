Достижения.рф

В Уфе двухлетний мальчик сломал плечевую кость в детском саду

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В Уфе произошел несчастный случай: двухлетний мальчик получил перелом плечевой кости в 74-м детском саду. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.



Мама ребенка сообщила, что, когда она пришла за сыном, он громко плакал. Воспитатели не смогли дать объяснение произошедшему.

Дома малыш продолжал рыдать, а на его руке появилась припухлость. Женщина решила обратиться в травмпункт, где врачи подтвердили перелом. После этого она написала заявление в полицию и перевела сына в другой детский сад.

Дарья Осипова

