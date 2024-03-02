В Новосибирске из запертой квартиры спасли голодного ребенка

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Спасатели вызволи из запертой квартиры девятилетнего мальчика, который находился в помещении один более двух суток. Об этом сообщается в телеграм-канале «Спасатели МАСС».
Спасенному мальчику была оказана необходимая помошь.В настоящее время правоохранители устанавливают местонахождение его законных представителей.
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