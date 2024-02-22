В Приамурье маленький ребенок погиб при пожаре

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В результате пожара в пятиэтажном многоквартирном доме по улице Молодежной в селе Варваровка Октябрьского района Приамурья погиб полуторогодовалый ребенок, сообщили в СУ СК региона. При этом удалось спасти второго ребенка. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.
По информации главка МЧС Приамурья, пожар произошел в среду, и на момент прибытия пожарных комната в квартире на четвертом этаже уже полыхала открытым пламенем. В ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшего ребенка, который родился в 2022 году.
Огнеборцы смогли спасти одного ребенка, выведя его с пятого этажа при помощи спасательных устройств капюшонного типа. Еще 25 человек эвакуировались самостоятельно.
По данным следственного комитета, по факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» Октябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета по Амурской области.
Предварительно стало известно, что родители оставили малолетних детей одних в квартире, где не было установлено пожарных извещателей. Причина возгорания пока устанавливается, но наиболее вероятной считается игра с огнем. На месте происшествия работает следователь-криминалист, а прокуратура Приамурья проводит проверку.
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Огнеборцы смогли спасти одного ребенка, выведя его с пятого этажа при помощи спасательных устройств капюшонного типа. Еще 25 человек эвакуировались самостоятельно.
Предварительно стало известно, что родители оставили малолетних детей одних в квартире, где не было установлено пожарных извещателей. Причина возгорания пока устанавливается, но наиболее вероятной считается игра с огнем. На месте происшествия работает следователь-криминалист, а прокуратура Приамурья проводит проверку.
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Артем Кузьмин