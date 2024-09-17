В Новосибирске, Кемерово и Горно-Алтайске задержали ряд авиарейсов

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В Новосибирске, Кемерово и Горно-Алтайске были задержаны несколько авиарейсов из-за непогоды. Об этом информирует Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.
В международном аэропорту Горно-Алтайска задержаны рейсы авиакомпаний «Северный ветер» и «Аэрофлот» из Москвы и Санкт-Петербурга из-за неблагоприятных погодных условий.
Помимо этого, в новосибирском аэропорту имени А. И. Покрышкина также объявлена задержка рейсов авиакомпаний «Сибирь» и «Победа» из Читы, Улан-Удэ, Владивостока, Сочи, Москвы, Якутска и Пекина (КНР).
В аэропорту Кемерово имени А. А. Леонова задержаны вылеты рейсов авиакомпаний «Северный ветер», «Аэрофлот» и «Сибирь» в Казань, Новосибирск, Москву и обратно.
Сообщается, что некоторые рейсы авиакомпаний «Сибирь», «Аэрофлот», «Победа» и «Северный ветер», направлявшиеся в Новосибирск и Горно-Алтайск, были перенаправлены на запасной аэродром в Барнауле имени Г. С. Титова.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками.
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Помимо этого, в новосибирском аэропорту имени А. И. Покрышкина также объявлена задержка рейсов авиакомпаний «Сибирь» и «Победа» из Читы, Улан-Удэ, Владивостока, Сочи, Москвы, Якутска и Пекина (КНР).
В аэропорту Кемерово имени А. А. Леонова задержаны вылеты рейсов авиакомпаний «Северный ветер», «Аэрофлот» и «Сибирь» в Казань, Новосибирск, Москву и обратно.
Сообщается, что некоторые рейсы авиакомпаний «Сибирь», «Аэрофлот», «Победа» и «Северный ветер», направлявшиеся в Новосибирск и Горно-Алтайск, были перенаправлены на запасной аэродром в Барнауле имени Г. С. Титова.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками.
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Дарья Осипова