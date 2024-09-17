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В Новосибирске, Кемерово и Горно-Алтайске задержали ряд авиарейсов

В Кемерово, Новосибирске и Горно-Алтайске задержали ряд рейсов из-за непогоды
17 сентября 2024, 07:34
Фото: iStock/Sitikka

Фото: iStock/Sitikka

В Новосибирске, Кемерово и Горно-Алтайске были задержаны несколько авиарейсов из-за непогоды. Об этом информирует Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.
В международном аэропорту Горно-Алтайска задержаны рейсы авиакомпаний «Северный ветер» и «Аэрофлот» из Москвы и Санкт-Петербурга из-за неблагоприятных погодных условий.

Помимо этого, в новосибирском аэропорту имени А. И. Покрышкина также объявлена задержка рейсов авиакомпаний «Сибирь» и «Победа» из Читы, Улан-Удэ, Владивостока, Сочи, Москвы, Якутска и Пекина (КНР).



В аэропорту Кемерово имени А. А. Леонова задержаны вылеты рейсов авиакомпаний «Северный ветер», «Аэрофлот» и «Сибирь» в Казань, Новосибирск, Москву и обратно.

Сообщается, что некоторые рейсы авиакомпаний «Сибирь», «Аэрофлот», «Победа» и «Северный ветер», направлявшиеся в Новосибирск и Горно-Алтайск, были перенаправлены на запасной аэродром в Барнауле имени Г. С. Титова.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками.

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В Красноярском крае задержали девять человек после смерти пациентов от капельниц

Мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму туалета

Мужчина переехал в новую квартиру и обнаружил жуткую находку от прежних жильцов
#кемерово
#сочи
#рейсы
#аэрофлот
#сибирь
#казань
#новосибирск
В Красноярском крае задержали девять человек после смерти пациентов от капельниц
17 сентября 2024, 07:24

Фото: iStock/Sergii Kolesnikov

В Красноярском крае задержаны девять человек в связи со смертью троих пациентов, страдающих от алкогольной и наркотической зависимости, после проведения капельниц. Об этом информирует ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в своем Telegram-канале.
Сообщается, что в отношении указанных лиц было возбуждено уголовное дело за незаконное предоставление медицинских услуг по лечению наркомании и алкоголизма, что привело к смерти трех человек.

Отмечается, что людям, страдающим от наркотической и алкогольной зависимости, за деньги вводили капельницы с психотропными и сильнодействующими препаратами.

В ходе обысков была изъята документация, а также препараты. В ведомстве рассказали, что правоохранительные органы устанавливают других участников организованной группы и пострадавших лиц.

Ранее сообщалось, что женщина родила во дворе дома ребенка и оставила его выгребной яме туалета, где он скончался. По делу была назначена судебно-медицинская экспертиза. Помимо этого, проводятся иные следственные мероприятия.

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#дело
#уголовное дело
#женщина
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Мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму туалета
Жительница Улан-Удэ выбросила новорожденного в выгребную яму туалета
17 сентября 2024, 07:10

Фото: istockphoto/blinow61

Жительница Улан-Удэ выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму туалета. Об этом информирует региональный СК РФ.
Сообщается, что подозреваемая жила в частном доме в Советском районе вместе с родителями, от которых она скрывала свою беременность. Рано утром 16 сентября женщина родила доношенного ребенка и оставила его в выгребной яме туалета, где младенец скончался.

Позже она поделилась произошедшим с подругой, которая сообщила об этом в правоохранительные органы. По делу была назначена судебно-медицинская экспертиза. Помимо этого, проводятся иные следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке девушка, которая написала SOS на окне многоэтажного дома, выпала с шестого этажа. Стало известно, что россиянку удерживали в квартире 15 дней. Девушка смогла выбраться на карниз, но не удержалась и сорвалась вниз.

До этого пенсионерка осталась жива после блуждания в лесах Псковской и Ленобласти больше недели. Уточняется, что, когда 73-летнюю Тамару Сергеевну нашли спасатели, она шла самостоятельно и была бодрой.

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#женщина
#младенец
#девушка
#беременность
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Мужчина переехал в новую квартиру и обнаружил жуткую находку от прежних жильцов
17 сентября 2024, 06:42

Фото: istock/AaronAmat

Пользователь сети под ником Net0o- рассказал в сообществе Reddit о неожиданной находке, с которой он столкнулся после переезда в новую квартиру. Мужчина опубликовал несколько фотографий, на которых можно увидеть скелет птицы, обнаруженный под раковиной на кухне.

«Это было первое, что я нашёл после въезда, и, честно говоря, не то, что хотелось бы увидеть во время уборки», — поделился автор поста.
Другие пользователи отметили жуткость находки, а некоторые попытались иронизировать.

«Так вот куда пропал попугай», — написал один из комментаторов, намекая на случайные потери домашних питомцев.
Net0o- предположил, что птицу мог поймать и спрятать под раковиной кот, который, возможно, принадлежал прежним жильцам квартиры. Он также выразил удивление, что прошлые владельцы не заметили неприятный запах, исходящий от останков животного. Интересно, что сам мужчина после переезда также не почувствовал никаких подозрительных запахов.

Случаи неожиданных находок в новых домах не редкость. Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о странном предмете, найденном во дворе, что заставило его даже проверить камеры наблюдения.

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#квартиры
#мужчина
#пользователи
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В Малайзии подстрелили крокодила с останками человека в пасти
В штате Сабах подстрелен четырехметровый крокодил с человеком в пасти
17 сентября 2024, 02:55

Фото: istock/Adam Bartosik

В малайзийском штате Сабах был подстрелен четырехметровый крокодил, который утащил человека в воду. Как сообщает газета The Star, инцидент произошел на берегу реки, где мужчина занимался рыбалкой.
Свидетели нападения рассказали, что длина рептилии составляла около 4,5 метра. Спустя полтора часа на место происшествия прибыли восемь спасателей. Крокодил был обнаружен в 50 метрах от места нападения, в его пасти находились останки жертвы.

Спасатели сделали пять выстрелов, после чего убедились, что животное больше не представляет угрозы, и извлекли останки для передачи полиции.

Ранее сообщалось о трагедии в Индии, где пожилую женщину съел крокодил, когда она справляла нужду у пруда на окраине деревни.

Напомним, в индийской деревне Джинна в округе Майхар 75-летняя Равмати Кори отправилась к пруду, чтобы справить нужду. Там её насмерть загрыз крокодил.
Когда через некоторое время пожилая женщина не вернулась, родственники и односельчане отправились её искать. Около пруда на окраине деревни они наткнулись на растерзанное тело Кори.

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#спасатели
#животное
#женщина
#происшествия
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Во Владивостоке девушка, написавшая SOS на окне, выпала с шестого этажа
17 сентября 2024, 02:30

Фото: istock/Alexey_M

Во Владивостоке девушка, которая написала SOS на окне многоэтажного дома, выпала с шестого этажа.
Как сообщает Telegram-канал «Новости Приморья», россиянка пыталась спастись из квартиры, где, по её словам, её удерживали против воли в течение 15 дней.

Очевидцы заметили сигналы фонариком и надпись на окне, после чего обратились в полицию. Девушка смогла выбраться на карниз, но не удержалась и сорвалась вниз. Сведения о её состоянии на данный момент неизвестны.

Ранее в Москве 37-летняя женщина выпала с 16-го этажа во время попытки сделать селфи, сидя на ограждении окна. Она наклонилась назад ради удачного кадра, но не удержалась и сорвалась.

Напомним, женщина погибла в результате прямого попадания украинского снаряда в селе Безлюдовка Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков. Отмечается, что ВСУ запустили снаряд, который попал прямо в жилой дом. В результате этого удара на месте скончалась находящаяся внутри женщина.

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#жилой полиция
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В США арестовали россиянина по обвинению в экспорте электроники для военных нужд
17 сентября 2024, 01:52

Фото: iStock/YakobchukOlena

В США арестовали гражданина России Дениса Постового по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники якобы для военных нужд, в том числе для производства БПЛА. Об этом сообщает американский Минюст. Россиянину вменяют нарушение экспортного контроля, контрабанду, отмывание денег и мошенничество в отношении государства.
«Денис Постовой, 44 года, гражданин России, живущий в Сарасоте, штат Флорида, был арестован сегодня утром по обвинению в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанды, отмывании денег и мошенничестве в отношении Соединенных Штатов», — указано в сообщении министерства.
По данным судебного портала, первое заседание по делу Постового назначили на 19 сентября.

Ранее сообщалось, что в США федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил гражданина России Максима Марченко к трем годам лишения свободы по обвинениям в контрабанде в РФ микроэлектроники двойного назначения.

До этого сообщалось, что в Германии гражданину РФ дали шесть лет за поставки электроники в Россию в обход санкций. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#рф
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Губернатор посмеялся над вызовом на допрос в СБУ
Губернатор Филимонов назвал повестку в СБУ занимательной портянкой
17 сентября 2024, 00:58

Фото: Gennadiy Kravchenko

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов высмеял повестку на допрос, присланную ему Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, назвав документ «занимательной портянкой».
Филимонов пояснил, что интерес СБУ к его персоне связан с активной поддержкой российских бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО).О повестке стало известно 16 сентября, тогда же губернатор с иронией отметил, что российские войска могут опередить его визит в СБУ.

«Наши ребята раньше нагрянут к этим доморощенным полицаям. Им есть что обсудить. Ждать недолго», — написал он.
Ранее, в сентябре 2023 года, СБУ заочно предъявила обвинения губернатору Тульской области Алексею Дюмину, командующему Силами специальных операций Вооруженных сил России Валерию Флюстикову и еще 25 российским военным по статье «Диверсия».

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Белгород западным оружием, что является террористической кампанией НАТО, заявил РИА Новости австралийский журналист Джони Х. Мужчина стал свидетелем обстрела. Он работает в зоне боевых действий на протяжении 15 месяцев, проживал в Донецке, где наблюдал атаки мирного населения со стороны киевского режима.

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#сбу
#диверсия
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В Зимбабве разбился вертолет президента Мнангагва
ZBC: в Зимбабве упал вертолет, на котором должен был лететь президент Мнангагва
17 сентября 2024, 00:57

Фото: istockphoto/Zeferli

В Зимбабве разбился вертолет, на котором должен был лететь президент страны Эммерсон Мангагва. Об этом сообщает местный телеканал ZBC со ссылкой на слова министра информации Дженфана Мусвере. По его словам, президента в момент крушения не было на борту, погибших среди экипажа нет.
По данным телеканала, вертолет рухнул в воскресенье, 15 сентября, после того, как президент Мангагва поучаствовал в торжественных гуляниях по случаю одного из праздников.
«Вертолет, на котором, как предполагалось, должен был лететь президент Мнангагва, потерпел крушение вследствие технической неисправности, но президента на борту не было <....> На борту вертолета были члены экипажа, но никто не погиб», — указано в материале.
Министр Мусвере пояснил, что расследование по факту крушения уже организовали, им занимается управление гражданской авиации страны. По его результатам ведомство опубликует заявление с подробной информацией.

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#крушение
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Стали известны подробности версии о гибели военкора под Белгородом
ГТРК «Белгород» опровергла информацию о гибели военкора Александра Коробова
17 сентября 2024, 00:40

Фото: Минобороны РФ

Директор ГТРК «Белгород» Надежда Власова опровергла появившуюся в СМИ новость о гибели военного корреспондента Александра Коробова. В разговоре с ТАСС Власова подтвердила, что журналист жив и находится в больнице в Москве.

«Военкор Коробов в больнице, проходит лечение», — сообщила Власова, не уточнив подробности состояния и характера травм журналиста.
Нападение на Коробова произошло 16 сентября. Ранее Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявило, что корреспондент якобы был убит, связав это с его профессиональной деятельностью.

На данный момент ведется доследственная проверка инцидента, точные обстоятельства произошедшего остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что военный корреспондент телеканала «Россия» Александр Коробов попал в больницу в Белгороде с открытой черепно-мозговой травмой после нападения. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на анонимный источник. По его данным, правоохранители организовали доследственную проверку, обстоятельства случившегося еще устанавливаются.

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#нападение
#минобороны
#военкор
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