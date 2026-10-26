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В Новосибирске мужчина бросил взрывчатку в квартиру

В Новосибирске бросившего взрывчатку в квартиру мужчину отправили в СИЗО
Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Жителя Новосибирска заключили под стражу после попытки расправиться с двумя людьми. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.



Инцидент произошел в городе Обь. По данным следствия, мужчина бросил взрывоопасный предмет в квартиру. В результате прогремел хлопок, и помещение загорелось.

На кадрах с места происшествия видно, что одна из комнат полностью выгорела: в ней выбило стекла, оконные рамы оплавились. В другом помещении на стенах остались черные следы. На лестничной клетке в подъезде обнаружили окровавленные следы ног.

Во время взрыва пострадали два человека — мужчина 1996 года рождения и женщина 1997-го. Им своевременно оказали медицинскую помощь, уточнили в прокуратуре. На месте работали оперативные службы, включая сотрудников МЧС, полиции и Следственного комитета.

Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. В настоящее время он находится под арестом. Причины агрессии не уточняются. Расследование находится на контроле у прокуратуры.

Никита Кротов

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