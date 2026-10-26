В Новосибирске мужчина бросил взрывчатку в квартиру

26 октября 2026, 13:41

В Новосибирске бросившего взрывчатку в квартиру мужчину отправили в СИЗО

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Жителя Новосибирска заключили под стражу после попытки расправиться с двумя людьми. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.