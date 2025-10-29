В Мексике обнаружили 48 мешков с фрагментами человеческих тел
В Мексике обнаружили масштабное массовое захоронение с фрагментами тел в мешках, передает CBS News.
Прокуратура штата Халиско объявила о жуткой находке в муниципалитете Сапопан, расположенном рядом с пустыней Гвадалахары. В ходе поисковых работ на пустыре нашли тайник с 48 мешками, содержащими человеческие останки. Эксперты пока не могут точно определить количество погребенных тел.
Эта находка пополняет печальную статистику штата, где зафиксировано свыше 15,9 тыс. случаев исчезновения людей. Региональные специалисты связывают эти преступления с деятельностью картеля «Халиско Нью-Дженерейшн», который США объявили иностранной террористической организацией.
С 2006 года по всей Мексике пропало более 127 тыс. человек. В 2017 году в городе Веракрус нашли захоронение с 250 черепами, а в январе 2025 года на севере страны обнаружили братские могилы.
