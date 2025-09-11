В Свердловской области суд закрыл новое дело серийного убийцы Паука
В Свердловской области Богдановичский городской суд прекратил производство по новому уголовному делу серийного убийцы Сергея Паукова по прозвищу Паук. Свои преступления он совершал в 90-х.
Как пишет URA.RU, производство было прекращено в связи с истечением срока давности. Ходатайство подала защита Паукова по делу об убийстве пенсионерки. С момента преступления прошло 27 лет. Суд удовлетворил обращение и производство по делу прекратил.
«В сентябре законный представитель и защитник Паукова подали ходатайство о прекращении дела об убийстве пенсионерки. С момента преступления прошло 27 лет, поэтому суд ходатайство удовлетворил и прекратил уголовное преследование», — передает агентство.
Пауков совершил 13 убийств в период с апреля 1998 года по сентябрь 1999 года на территории Орловской, Свердловской, Владимирской, Тамбовской, Пензенской, Рязанской областей и Красноярского края. Последний эпизод, в котором его обвиняли, случился 27 июля 1998 года в Богдановиче. Тогда была найдена убитой 64-летняя пенсионерка. Следствие считает, что Пауков расправился с ней, а после ограбил.