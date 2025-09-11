В Свердловской области суд закрыл новое дело серийного убийцы Паука

11 сентября 2025, 11:42

Фото: iStock/AMilkin

В Свердловской области Богдановичский городской суд прекратил производство по новому уголовному делу серийного убийцы Сергея Паукова по прозвищу Паук. Свои преступления он совершал в 90-х.





Как пишет URA.RU, производство было прекращено в связи с истечением срока давности. Ходатайство подала защита Паукова по делу об убийстве пенсионерки. С момента преступления прошло 27 лет. Суд удовлетворил обращение и производство по делу прекратил.





«В сентябре законный представитель и защитник Паукова подали ходатайство о прекращении дела об убийстве пенсионерки. С момента преступления прошло 27 лет, поэтому суд ходатайство удовлетворил и прекратил уголовное преследование», — передает агентство.