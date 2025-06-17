В Новосибирске мужчина расчленил знакомую, назвавшую его дебилом
В Новосибирске 53-летний мужчина расчленил 69-летнюю знакомую, назвавшую его дебилом. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash Siberia».
Трагедия произошла вечером 12 июня, когда компания местных жителей устроила застолье. В какой-то момент женщина назвала хозяина дома дебилом. Тогда мужчина взялся за нож и несколько раз ударил им гостью. За происходящим наблюдала его сожительница, которой он запретил вызывать скорую.
Всю ночь тело погибшей женщины пролежало в квартире, а утром, чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил его на части, сложил в мусорные пакеты и выкинул. При этом туловище он вынес на мусорку лишь через сутки.
16 июня убийцу задержали полицейские.
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