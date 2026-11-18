В Новосибирске мужчина в наушниках переходил железную дорогу и попал под поезд
В Новосибирске мужчина попал под поезд. Об этом информирует региональный СК.
Трагический инцидент произошел на станции «Ипподром». По предварительным данным, мужчина пересекал железнодорожные пути, слушая музыку в наушниках, и не заметил приближающегося поезда. Согласно информации ведомства, в результате столкновения пострадавший погиб.
Следственный комитет начал проверку по факту возможного нарушения правил безопасности на транспорте. На месте происшествия правоохранители провели осмотр, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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