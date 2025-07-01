В Тверской области для цыган провели «аукцион невиданной щедрости»
В Тверской области семье цыган выдали ключи от новой квартиры. Местные жители не оценили помощь кочевникам. Подробности сообщает Telegram-канал «Осторожно, Тверь».
Жителей Бологовского округа охватил гнев после того, как цыганская семья получила ключи от трёхкомнатной квартиры. Семья Николаенко с тремя детьми в очереди на улучшение жилищных условий стояла с 2018 года. А в начале 2025 года им выдали жильё в новом ЖК на окраине Бологое и площадью 72 квадратных метра.
Решение властей вызвало волну возмущения среди местных жителей. Так, супруга военнослужащего рассказала, что их семья стоит в очереди уже семь лет, а кто-то много лет ждёт квартиру по программе переселения из аварийного жилья. Жители Тверской области считают, что правила должны быть едиными для всех семей.
Ранее в Госдуме рассказали, как помочь молодым семьям приобрести жилье.
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