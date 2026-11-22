В Новосибирске отца с ребенком зажало в машине после аварии
В Новосибирске отца с ребенком зажало в машине после аварии. Об этом пишет Mash Siberia.
На улице Экваторной автомобиль Toyota Corona столкнулся с ограждением. Сам водитель не получил травм, однако 45-летний мужчина с 13-летним сыном на руках оказались зажаты на переднем сиденье.
Прибывшие на место спасатели провели деблокировку с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента, чтобы извлечь пострадавших. Уточняется, что их передали медикам.
Согласно информации источника, у подростка диагностированы переломы обеих ног. Ещё одна пассажирка, находившаяся на заднем сиденье, получила закрытую черепно-мозговую травму.
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