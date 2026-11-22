22 ноября 2026, 10:28

Mash: В Новосибирске спасатели вытащили отца и сына из разбитой машины после ДТП

Фото: iStock/Motortion

В Новосибирске отца с ребенком зажало в машине после аварии. Об этом пишет Mash Siberia.