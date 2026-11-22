В Сургуте после стрельбы на свадьбе полиция задержала четырёх молодых людей
В Сургуте после стрельбы на свадьбе задержали четырёх молодых людей. Об этом сообщили в канале «Полиция Югры» на платформе MAX.
Инцидент произошёл 21 ноября возле дома №13 на проспекте Ленина. Пока свадебный кортеж ждал жениха и невесту, несколько человек выстрелили в воздух. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых за два часа.
В отдел полиции доставили четверых мужчин в возрасте от 19 до 22 лет. Трое ранее не судимы, четвёртый имеет судимость за грабёж и вымогательство. Один из задержанных объяснил, что стрелял на свадьбе брата, и извинился перед горожанами за беспокойство. Другой признался, что использовал охолощённый пистолет, чтобы показаться крутым.
Отмечается, что все выстрелы производились из одного пистолета, оружие изъяли и направили на экспертизу. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. В настоящий момент полицейские проверяют задержанных на возможную причастность к другим противоправным действиям.
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