В Якутии в частном доме обнаружили тела двух человек с огнестрельными ранениями
В Якутии в частном доме найдены тела двух человек с огнестрельными ранениями, среди которых был несовершеннолетний. Об этом информирует прокуратура республики.
Трагический инцидент произошел в селе Октемцы Хангаласского района. Согласно информации ведомства, в медицинское учреждение также был доставлен подросток с огнестрельным ранением. На текущий момент ему оказывают необходимую помощь.
Прокуратура Якутии сообщила, что взяла на контроль расследование всех обстоятельств и причин произошедшего, а также будет следить за ходом процессуальной проверки. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что жителя Хабаровска осудили за покушение на убийство таксиста. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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