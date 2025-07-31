В Новосибирске пьяная мать недосмотрела за грудничком, который утонул в ванной
В Новосибирске местную жительницу приговорили к году колонии за то, что она в состоянии алкогольного опьянения недосмотрела за своей дочерью. Об этом сообщает региональный Следственный комитет в своем Telegram-канале.
Трагедия произошла 1 мая. Тогда женщина заснула, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В это время ее четырехлетний сын помог попасть в ванную своей семимесячной сестренке. После ребенок включил воду. Ванная, в которой была девочка, наполнилась, в результате чего ребенок утонул.
Мать детей признали виновной за причинение смерти по неосторожности. Женщина приговорена к году лишения свободы в колонии поселения.
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