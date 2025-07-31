В Новосибирске пьяная мать недосмотрела за грудничком, который утонул в ванной

31 июля 2025, 16:11

Фото: iStock/fotoember

В Новосибирске местную жительницу приговорили к году колонии за то, что она в состоянии алкогольного опьянения недосмотрела за своей дочерью. Об этом сообщает региональный Следственный комитет в своем Telegram-канале.