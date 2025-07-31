Жители Подмосковья пожаловались на агрессивную мать, избивавшую ребёнка на улице
Жители Подмосковья пожаловались на женщину, которая била и швыряла ребёнка. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
Накануне, 30 июля, в ЖК «Ильинские Луга» в Красногорске местные жители засняли на видео, как неизвестная бросила ребёнка в коляску, после чего несколько раз ударила его по лицу. По словам очевидцев, причиной такого агрессивного поведения женщины стало то, что ребёнок выскочил на дорогу.
Один из жильцов в чате ЖК написал, что эту ситуацию нельзя игнорировать, поскольку в следующий раз мать может толкнуть ребёнка, который ударится головой обо что-нибудь и умрёт. Ей следует контролировать себя, как и любому другому человеку.
Иных подробностей произошедшего не приводится.
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