В Мексике при нападении на гостиницу Salvatierra погибли 12 человек

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В Мексике в результате нападения на гостиницу Salvatierre в городе Сальватьерра погибли не менее 12 человек. Об этом пишет El Universal.
В публикации говорится, что ночью в гостинице проходила вечеринка, когда на неё напали неизвестные.
Десять человек получили ранения, в настоящее время они госпитализированы.
Мотивы нападения и другие подробности произошедшего устанавливаются.
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Диана Аванесян