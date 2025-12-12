Школьник из Вьетнама засунул зарядный провод в уретру ради «странных ощущений»

12 декабря 2025, 05:00

Во Вьетнаме врачи удалили зарядный провод из мочевого пузыря подростка

Фото: istockphoto / Gumpanat

В Хошимине (Вьетнам) медики извлекли инородный предмет из организма 16‑летнего пациента. Информацию об инциденте опубликовало издание Saigon Giai Phong.