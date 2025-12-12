Школьник из Вьетнама засунул зарядный провод в уретру ради «странных ощущений»
В Хошимине (Вьетнам) медики извлекли инородный предмет из организма 16‑летнего пациента. Информацию об инциденте опубликовало издание Saigon Giai Phong.
Подростка, страдавшего от сильной боли, в больницу доставили родители. В ходе обследования врачи обнаружили в его мочевом пузыре провод от зарядного устройства. Инородный предмет запутался в уретре и частично сгнил из-за долгого контакта с жидкостью. Эти два фактора, как сообщает источник, серьезно осложнили операцию, которая продлилась в районе получаса.
По словам пострадавшего, он самостоятельно ввёл кабель в мочевой пузырь. Юноша признался, что увидел в интернете видео с «рекомендацией» проделать это для получения «странных ощущений».
После успешно проведённой операции состояние юного пациента стабилизировалось. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.
