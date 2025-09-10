Самокатчик выстрелил в голову велосипедисту в российском городе
В Санкт-Петербурге конфликт между велосипедистом и самокатчиком перерос в стрельбу. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, все произошло во дворах домов на проспекте Шаумяна в Красногвардейском районе. Так, парень на электросамокате и 39-летний велосипедист не могли поделить дорогу. Во время спора первый пустил в ход пневматическое оружие: три раза выстрелил из него в оппонента.
Пули попали мужчине в затылок и правое предплечье. Потерпевший заявил на обидчика в полицию и прошел медосвидетельствование для фиксации оставленных им травм. В настоящее время стрелка разыскивают. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Красносельском районе города трамвай переехал самокатчика.
