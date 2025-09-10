Самокатчик выстрелил в голову велосипедисту в российском городе

10 сентября 2025, 10:38

В Петербурге самокатчик не поделил дорогу с велосипедистом и выстрелил в него

Фото: iStock/chris-mueller

В Санкт-Петербурге конфликт между велосипедистом и самокатчиком перерос в стрельбу. Об этом сообщает «Фонтанка».