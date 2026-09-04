В Новосибирске судят мужчину, который помогал мошенникам выманить свыше 14 млн рублей у россиян
В Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в нелегальном обслуживании SIM-боксов, задействованных в схемах дистанционного мошенничества. Об этом стало известно 4 сентября.
По данным регионального управления СКР, в декабре прошлого года фигурант, искавший подработку, откликнулся в Telegram на предложение неизвестного куратора заняться техподдержкой такого оборудования. Информацию приводит Om1 Новосибирск.
Мужчина снял квартиру, смонтировал два SIM-бокса и круглосуточно поддерживал их работоспособность. Благодаря этому злоумышленники перенаправляли интернет-сигнал в сотовые сети и смогли осуществить семь эпизодов телефонных афер. Жертвами преступлений стали жители Татарстана, Пермского края, Саратовской и Челябинской областей, а также Москвы. Суммарный урон потерпевшим превысил 14 миллионов рублей.
В ходе обыска оперативники изъяли SIM-боксы и более 500 сим-карт. В ведомстве подчеркнули, что все звонки с выманиванием денег проходили через оборудование, установленное в новосибирской квартире. Следствие собрало достаточную доказательную базу, поэтому в ближайшее время дело передадут в суд для рассмотрения по существу.
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