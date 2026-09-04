В Новосибирске судят мужчину, который помогал мошенникам выманить свыше 14 млн рублей у россиян

04 сентября 2026, 22:35

В Новосибирске мужчина обслуживал сим-боксы для аферистов и предстал перед судом

Фото: istockphoto/AMilkin

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в нелегальном обслуживании SIM-боксов, задействованных в схемах дистанционного мошенничества. Об этом стало известно 4 сентября.