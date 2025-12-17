В Москве ученик автошколы напал с ножом на инструктора из-за провала на экзамене

17 декабря 2025, 12:06

Фото: Istock/Diy13

В Москве учащийся одной из автошкол ранил ножом своего инструктора. Мужчина находится в реанимации с колото-резаными ранами живота и грудной клетки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.