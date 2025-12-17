В Москве ученик автошколы напал с ножом на инструктора из-за провала на экзамене
В Москве учащийся одной из автошкол ранил ножом своего инструктора. Мужчина находится в реанимации с колото-резаными ранами живота и грудной клетки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Конфликт разгорелся вечером 16 декабря. Ученик не сдал экзамен в ГИБДД и возложил вину за неудачу на своего 41-летнего наставника. Во время резкого разговора он выхватил нож и нанёс инструктору два удара. После нападения злоумышленник скрылся.
Скорую помощь вызвали очевидцы. Врачи доставили пострадавшего в больницу, где его прооперировали. Коллеги и ученики отзываются об учителе как о выдержанном и компетентном специалисте. Полиция организовала поиски и задержала подозреваемого в тот же день. Следствие сейчас выясняет все обстоятельства произошедшего.
