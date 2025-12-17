Мужчина пришел в полицию заявить о пропаже сына и узнал, что сам находится в розыске

17 декабря 2025, 12:28

Малайзиец хотел найти пропавшего сына и узнал, что сам в полицейском розыске

Фото: iStock/Chalabala

В Малайзии мужчина пришел в полицейский участок заявить о пропавшем сыне и узнал, что сам находится в розыске по уголовному делу. Об этом сообщает World of Buzz.