Мужчина пришел в полицию заявить о пропаже сына и узнал, что сам находится в розыске
В Малайзии мужчина пришел в полицейский участок заявить о пропавшем сыне и узнал, что сам находится в розыске по уголовному делу. Об этом сообщает World of Buzz.
В Куала-Лумпуре полиция задержала 36-летнего мужчину, который пытался сбежать из участка. Сотрудники полиции остановили его для проверки документов и выяснили, что он разыскивается по нескольким делам, связанным с наркотиками.
Когда мужчине сообщили о его статусе, он сразу же покинул участок и попытался скрыться. Полицейские начали преследование.
Во время бегства подозреваемый сбил одного из правоохранителей, который пытался его остановить. Вскоре мужчину задержали недалеко от места происшествия. Никто не пострадал.
На допросе задержанный признался, что препятствовал полицейским, скрывшись с места проверки документов.
