В США турист сорвался с 76-метрового «Дьявольского обрыва» и не выжил
Отдыхавший на побережье в США турист сорвался с «Дьявольского обрыва» и не выжил. Об этом пишет газета The New York Post.
Трагедия произошла 24 февраля на пляже Грей-Уэйл-Коув в Калифорнии. По словам очевидцев, путешественник прогуливался по 76-метровой скале, внезапно почувствовал себя плохо и рухнул вниз.
Не исключается, что причиной падения могла стать эрозия почвы на краю обрыва. Сейчас полицейские выясняют точные причины и обстоятельства смерти мужчины. Также проводится судмедэкспертиза.
