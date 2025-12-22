В Швеции арестовали 12-летнего киллера
В Швеции арестовали 12-летнего киллера. Об этом сообщает Oddity Central.
По данным полиции, юноше заплатили 27 тысяч долларов за ликвидацию одного человека, но он выстрелил в другого, который находился в компании. Личность заказчика и его цель остаются неясными.
Правоохранители предполагают, что задержанный может быть причастен к другим преступлениям — его могли вовлечь в деятельность насильственных банд. Известно, что подросток с семи лет жил со своей бабушкой в другом городе.
Офицер полиции Мальме Расем Чебил заявил о тенденции к снижению возраста преступников. По его словам, многих малолетних через соцсети вербуют более опытные бандиты. Хотя в Швеции дети до 15 лет обычно не подлежат уголовной ответственности, прокуратура возбудила дело из-за тяжести содеянного.
Читайте также: