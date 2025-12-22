В Екатеринбурге пенсионерка чуть не погибла от сосиски, проглотив ее целиком
В Екатеринбурге врачи спасли 70-летнюю пенсионерку, которая едва не погибла из-за сосиски. Женщина проглотила её целиком.
Как сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня», у женщины отсутствовали как почти все зубы. Она проглотила сосиску целиком, и кусок застрял на границе пищевода и желудка, полностью блокировав возможность есть и пить.
В Городской клинической больнице №14 провели эндоскопическую операцию. Стандартные попытки сдвинуть сосиску не помогли, поэтому врачи с помощью коагуляционной петли рассекли её фрагментами и протолкнули в желудок. Заведующий отделением лучевой диагностики отметил, что за 33 года практики впервые сталкивался с такой ситуацией.
Операция прошла малотравматично, уже в тот же день женщина чувствовала себя хорошо и отправилась домой. Врачи предупреждают, что подобные случаи не редкость: у взрослых в пищевод часто застревают плохо пережёванные куски мяса, кости или зубные протезы, особенно во время праздников, когда теряется осторожность за столом.
Читайте также: